Ankara’da istinaf mahkemesi, nadir görülen “friedreich ataksisi” hastası 46 yaşındaki Serkan Taner’in tedavisinde kullanılan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasına ilişkin verilen ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Gerekçe olarak, ilacın SGK Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer almaması ve esasa ilişkin değerlendirme yapılmadan tedbir kararı verilemeyeceği gösterildi.

1,5 Milyon Liralık İlaca SGK Ret Vermişti

Serkan Taner’e 2002 yılında, vatani görevini yaptığı sırada sinir sisteminde hasara yol açan ve nadir görülen “friedreich ataksisi” tanısı konuldu. Hastalığın ilerlemesiyle 2015 yılından itibaren tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Taner’e, tedavi kapsamında “Omaveloxone” etken maddeli ilaç reçete edildi.

Yaklaşık 1,5 milyon lira piyasa değerine sahip ilacın karşılanması için SGK’ya başvuran Taner, ilacın geri ödeme listesinde yer almaması nedeniyle ret yanıtı aldı.

İlk Derece Mahkemesi Tedbir Kararı Vermişti

Taner, SGK işleminin iptali ve ilacın bedelinin karşılanması talebiyle Ankara 13. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Anayasa’nın 17 ve 56’ncı maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkına ilişkin hükümlerine atıf yaparak, gecikme halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Kararla birlikte ilacın 19 Kasım 2024’ten itibaren 6 ay süreyle teminatsız ve ücretsiz şekilde SGK tarafından karşılanmasına hükmedildi. Taner bu süreçte ilacı kullanmaya başladı.

İstinaf Kararıyla Tedavi Yarıda Kaldı

SGK’nın itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İstinaf mahkemesi, ilacın SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer almaması nedeniyle talebin yargılamayı gerektirdiğini belirterek ihtiyati tedbir kararını kesin olarak kaldırdı. Dava ise Ankara 13’üncü İş Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

“8 Aydır İlacıma Erişemiyorum”

Serkan Taner, mahkeme kararıyla 2024 yılında ilacı kullanmaya başladığını ancak tedbir kararının kaldırılması sonrası ilaca erişemediğini söyledi. İlacın maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Taner, “Bu ilaçtan başka çarem yok. Kullandığım dönemde kendimi çok iyi hissediyordum. Yaklaşık 8 aydır ilacıma erişemiyorum” dedi.

Taner ayrıca en büyük hayalinin Beşiktaş kadrosuyla tanışmak olduğunu ifade etti.

Avukatından “Tedavi Kesilmemeli” Açıklaması

Taner’in avukatı Berkay Özdemir, Türkiye’de yaklaşık 250 friedreich ataksisi hastasının dava yoluyla ilaca erişim sağladığını belirtti. Müvekkili hakkında verilen tedbir kararının ardından ilacın yurt dışından getirildiğini ve Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla temin edildiğini aktaran Özdemir, istinaf kararıyla tedavinin yarıda kaldığını söyledi.

Özdemir, tedavinin kesilmesinin hiç başlamamasından daha olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, uluslararası literatürde belirtilen faydanın görülebilmesi için tedavinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“Hukuki Mücadelemiz Sürecek”

28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü’ne de dikkat çeken Özdemir, dünyada yaklaşık 8 bin nadir hastalık bulunduğunu, Türkiye’de ise yaklaşık 6,5 milyon kişinin nadir hastalıklarla yaşadığını belirtti. Yüksek maliyetli ve yurt dışı kaynaklı ilaçlara erişimde yaşanan sorunlara işaret eden Özdemir, hukuki sürecin sürdürüleceğini kaydetti.

Mahkemeden çıkacak nihai kararın, hem Taner hem de benzer durumdaki hastalar açısından emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.