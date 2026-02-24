Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayı dolayısıyla hayata geçirdiği “Fitre/Fidye Ver”, “Koli Ver” ve “Su Ver” kampanyalarıyla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü kurmayı sürdürüyor. Kampanyalarda 24 Şubat 2026 saat 10.45 itibarıyla toplam destek tutarı 2 milyon 548 bin 940 liraya ulaştı.

Fitre ve fidyede 1,1 milyon lirayı aşan destek

ABB’nin “Fitre/Fidye Ver” kampanyası kapsamında, Ramazan’ın 5’inci gününe kadar toplam 4 bin 558 adet fitre ve fidye bağışı yapıldı. Bu kalemde toplanan destek tutarı 1 milyon 133 bin 848 lira oldu. Bağışlar, belediyenin oluşturduğu dijital platform üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Gıda kolileriyle binlerce haneye destek

“Koli Ver” kampanyası ile hayırseverler, ihtiyaç sahipleri için küçük, orta ve büyük ölçekli gıda kolileri satın alabiliyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 1066 adet gıda kolisi temin edilirken, toplam destek tutarı 1 milyon 458 bin 444 liraya ulaştı.

Su faturaları da unutulmadı

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Ver” kampanyası kapsamında ise yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibinin su faturası ödendi. Bu kalemde yapılan toplam destek 446 bin lirayı buldu.

Ramazan boyunca devam edecek kampanyalarla, Başkentte dayanışma ve paylaşma kültürünün daha da güçlenmesi hedefleniyor.