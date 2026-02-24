Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Yılmaz, ramazan ayında iftarda sütlü tatlıların şerbetli tatlılara göre daha sağlıklı bir seçenek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 saat süren açlığın ardından iftarda doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, özellikle tatlı tercihine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şerbetli Tatlılar Kan Şekerini Hızla Yükseltiyor

Şerbetli tatlıların glisemik indeksinin yüksek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu durumun ani kan şekeri yükselmelerine yol açabileceğini ifade etti.

“Bu ürünlerin glisemik indeksi yüksek oluyor ve dolayısıyla beslenmede birtakım problemlere yol açabiliyor. Sütlü tatlılarda ise glisemik indeks daha düşük olduğu için beslenme açısından daha avantajlıdır” dedi.

Uzmanlara göre yüksek glisemik indeksli besinler, özellikle uzun süreli açlığın ardından tüketildiğinde mide ve bağırsak sistemini zorlayabiliyor.

Güllaç Tüketiminde Porsiyon Kontrolü Şart

Ramazanın geleneksel tatlılarından güllacın da kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, tek porsiyonun ideal olduğunu söyledi.

Süt, nişasta, şeker ve kuru yemiş içeren güllacın fazla tüketilmesi durumunda olumsuz etkiler görülebileceğini aktaran Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

Güllaç tek dilim olarak tüketilmeli

Muhallebi ve kazandibi gibi sütlü tatlılar tercih edilmeli

Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü sağlanmalı

İftar Sofrasında Yavaş ve Dengeli Beslenme Önerisi

İftarın ani ve hızlı şekilde yapılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, yemek süresinin en az yarım saate yayılmasının sindirim sistemi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Ayrıca iftar sofralarında yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir salatanın bulunmasının hem tokluk hissini artıracağını hem de sindirimi destekleyeceğini söyledi.

Uzmanlardan Ramazan Beslenme Tavsiyesi

Ramazanda sağlıklı beslenme için:

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli

Tatlı tüketimi tek porsiyonla sınırlandırılmalı

İftar yavaş yapılmalı

Sofrada mutlaka sebze ve salata bulunmalı

Uzmanlar, ramazan ayında dengeli ve kontrollü beslenmenin hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.