ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Genelkurmay Başkanı Dan Caine hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Trump, bazı basın organlarında yer alan “Caine İran’la savaşa karşı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Trump açıklamasında, “Yalan haber medyasında General Caine’in İran’la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşıyor. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır” ifadelerini kullandı.

“Kararı Ben Veririm” Mesajı

İran’a yönelik olası bir askeri kararın tamamen kendi yetkisinde olduğunu vurgulayan Trump, böyle bir durumda Dan Caine’in görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti. Trump, “General Caine hepimiz gibi savaş görmek istemez. Ancak İran’a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim” dedi.

“Anlaşma Tercihim”

İran’la diplomatik çözümden yana olduğunu dile getiren Trump, “Anlaşma olmasını tercih ederim. Ancak anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti. Washington yönetiminin İran politikasına ilişkin olası adımlar merakla bekleniyor.