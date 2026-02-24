Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapıldı. Zam, 24 Şubat Salı günü itibarıyla pompaya yansıdı.

Zam sonrası benzin fiyatları büyük şehirlerde yeni bir eşiğe ulaştı. Dağıtım şirketleri ve ilçelere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte güncel fiyatlar yaklaşık olarak şöyle:

İstanbul: 58,80 TL

Ankara: 59,70 TL

İzmir: 60,20 TL

Bursa: 59,90 TL

Antalya: 60,30 TL

Adana: 60,10 TL

Sektör kaynakları, fiyat artışında döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu belirtiyor.