Altın fiyatları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle 23 Şubat 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın fiyatları yükselir mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel altın piyasası analizi ve canlı fiyatlar...

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası, ABD’den gelen tarife haberleri ve Ortadoğu’daki belirsizliklerle rotasını yukarı kırdı. Ons altın 5.160 dolar barajını zorlarken, yurt içinde gram altın 7.280 TL seviyelerinin üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye göz kırptı.

23 Şubat 2026 Canlı Altın Fiyatları Tablosu

Piyasalardan alınan son verilere göre serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da altın fiyatları şu şekilde işlem görüyor:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Günlük Değişim Gram Altın 7.281,50 7.286,41 +%1,40 Çeyrek Altın 12.198,00 12.344,00 +%2,38 Yarım Altın 24.397,00 24.672,00 +%1,15 Cumhuriyet Altını 48.651,00 49.112,00 +%1,20 Ons Altın ($) 5.163,00 5.167,90 +%1,05

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? İşte 3 Temel Neden

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu sert yükselişi üç ana başlıkta özetliyor:

Küresel Ticaret Savaşları: ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini %15 seviyesine çıkaracağına dair beklentiler, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendirdi. Jeopolitik Riskler: ABD-İran hattındaki gerilimin tırmanması, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken altın talebini zirveye taşıdı. Merkez Bankası Alımları: Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmeye devam etmesi, fiyatlardaki geri çekilmeleri sınırlıyor.