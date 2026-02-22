Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri, bu kez gençlerin sahne performansıyla dikkat çekti. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müzik Orkestrası tarafından hazırlanan “Nerede O Eski Ramazanlar” adlı tiyatro ve müzik gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek gösteriyi ilgiyle takip etti. Etkinlik sonrası genç yetenekleri tek tek tebrik eden Tekin’in ilgisi, geceye ayrı bir anlam kattı.

Nostalji sahneye taşındı

Geleneksel Ramazan kültürünün işlendiği etkinlikte öğrenciler; dönem kostümleri, özenle hazırlanan dekorlar ve meddah performanslarıyla izleyenleri geçmişin Ramazan akşamlarına götürdü. Müzik dinletisiyle desteklenen sahne anlatımı, kültürel mirasın genç kuşaklar tarafından yaşatıldığını ortaya koydu.

Salonu dolduran davetliler, öğrencilerin sahne hakimiyetini ve özgüvenini uzun süre alkışladı. Program, hem içerik hem de sahne performansı açısından tam not aldı.

“Sanat da eğitimin parçası”

Okul Müdürü Fatih Aşkın, programın ardından yaptığı değerlendirmede, Bakan Tekin’e katılımı ve öğrencilere verdiği destek için teşekkür etti. Aşkın, öğrencilerin yalnızca akademik değil, kültürel ve sanatsal alanlarda da gelişim göstermesinin eğitim anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Külliye’de sahne alan gençler, Ramazan ruhunu sanatla buluşturarak unutulmaz bir geceye imza attı.