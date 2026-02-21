Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtım Merkezi, minik misafirlerini ağırladı. Merkezi ziyaret eden öğrenciler, Ankara kedileriyle bir araya gelerek keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Bembeyaz, ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle bilinen Ankara Kedisi, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Görevliler eşliğinde kedilerin beslenme alışkanlıkları, bakım süreçleri ve yaşam alanları hakkında bilgi alan öğrenciler, patili dostları sevip onlarla oyun oynama fırsatı buldu.

Eğitici Bir Deneyim

Ziyaret süresince öğrenciler, kediler için hazırlanan özel alanları gezerek günlük yaşamlarına dair gözlemlerde bulundu. Eğitmenler, hayvanlara doğru yaklaşım ve iletişim yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Böylece çocuklar, empati kurmayı ve hayvanlara karşı sorumluluk bilinci geliştirmeyi deneyimleyerek öğrendi.

Unutulmaz Anlar Yaşandı

Sevgi dolu görüntülere sahne olan etkinlikte öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı. Gün sonunda hem yeni bilgiler edinmenin hem de Ankara kedileriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan minikler, merkezden güzel anılarla ayrıldı.

Bu özel ziyaret, çocukların hayvan sevgisini pekiştirirken, bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağladı.