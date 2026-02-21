Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında 18 kişiye ait 20 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, yürütülen çalışmalar çerçevesinde 38 ayrı olayda toplam 93 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 190,7 gram metamfetamin, 203,8 gram bonzai, 75,8 gram kubar esrar ve 790 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 266 fişek ve şarjör, 6 bıçak, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile 5 cep telefonu ve 5 SIM karta el konuldu.

Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 Şüpheli Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.