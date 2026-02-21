“Üniversite Ankara’da okunur” anlayışıyla öğrenci dostu projelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında da gençleri yalnız bırakmıyor. Belediye, üniversite öğrencileri için dört ayrı merkezde ücretsiz iftar programı düzenliyor.

Öğrenciler hafta içi her gün 100. Yıl Kütüphanesi, Sıhhiye, Anıttepe ve Gazi Gençlik Sofralarında 4 çeşit sıcak yemekle oruçlarını açabiliyor. Yemekler, BelPa mutfağında gıda mühendislerinin denetiminde ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanıyor.

Sahur Hizmeti de Sunuluyor

ABB, sadece iftarla sınırlı kalmayarak sahurda da gençlerin yanında oluyor. 100. Yıl Kütüphanesi bünyesindeki Gençlik Sofrası, cuma ve cumartesi günleri saat 00.00 ile 02.00 arasında sahur hizmeti veriyor. Böylece özellikle yurtta kalan ya da geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İlk Gün 1700 Öğrenci Aynı Sofrada

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Anıttepe Gençlik Sofrası Sorumlusu Çiğdem Yüksel, Ramazan’ın ilk gününde 1700 öğrencinin aynı sofrada buluştuğunu belirtti. Yüksel, “Öğrenci dostu Başkent anlayışımızla gençlerimizin her zaman yanındayız. Ramazan boyunca hem iftar hem de sahur sofralarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gençlerden Teşekkür Mesajı

Gençlik Sofralarından yararlanan öğrenciler, uygulamanın hem ekonomik hem de sosyal açıdan kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Öğrenciler, yemeklerin lezzetli ve doyurucu olduğunu, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında ücretsiz iftar ve sahur hizmetinin kendileri için büyük kolaylık sunduğunu ifade etti. Farklı şehirlerden Ankara’ya eğitim için gelen gençler de bu uygulamanın kendilerini yalnız hissettirmediğini ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

4 Farklı Noktada Hizmet

Gençlik Sofraları hafta içi her gün 18.00–20.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak yemek sunuyor. Sahur hizmeti ise 100. Yıl Kütüphanesi’nde cuma ve cumartesi günleri 00.00–02.00 saatleri arasında veriliyor.

Hizmet verilen noktalar şöyle:

Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Yenimahalle)

Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat)

Yıl Gençlik Sofrası (Kızılay)

Anıttepe Gençlik Sofrası (Anıttepe)

Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama ile binlerce öğrencinin aynı sofrada buluşması hedefleniyor.