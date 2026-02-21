İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Hırka-i Şerif’in, Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel KaraniHazretleri’ne hediye edildiği rivayet ediliyor. 1851 yılından bu yana Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen kutsal emanet, Veysel Karani Hazretleri’nin 58’inci ve 59’uncu kuşak torunları tarafından özenle korunuyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ziyarete açılan Hırka-i Şerif’in yanı sıra Sakal-ı Şerif de vatandaşların ziyaretine sunuldu. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, duygu dolu anlar yaşadı.

“Dünyada Göremedik Ama Hırkasını Gördük”

Ziyarete Düzce’den gelen Yahya Türkoğlu, ramazan ayının ilk günlerinde Hırka-i Şerif’i ziyaret etmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Türkoğlu, “Resulullah efendimizin mübarek bedenine dokunan bu emaneti görmek ve o günlerden bugünlere miras kalması bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Seyfettin Engin ise, “Dünyada göremedik ama hırkasını gördük. Ahirette bütün Müslümanları sancağı altında toplanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Musa Dikmen, Hırka-i Şerif’i ziyaret etmenin kendilerine ayrı bir manevi lezzet verdiğini belirterek, bölgede bulunan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri’ni de andıklarını söyledi.

45 kişilik hacı grubuyla gelen Selçuk İlhan ise daha önceki ziyaretine göre bu kez daha sakin bir ortamda ibadet etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Hırka-i Şerif Ziyaret Saatleri 2026

Ramazan ayı boyunca Hırka-i Şerif;

Hafta içi: 10.00 – 17.00

Hafta sonu: 09.00 – 17.30

saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

16 Mart Kadir Gecesi’nde teravih namazının ardından ziyaretler saat 03.00’e kadar sürecek. Arife günü ise ikindi namazı sonrası okunacak dua ile ziyaret sona erecek.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçilerin sıra beklemeden, görevli refakatinde ve asansör kullanarak ziyaretlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.