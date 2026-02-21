Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, gereksiz aramaların gerçek acil vakalara müdahaleyi geciktirebildiğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Rüyamı Yorumlar mısınız?” Diye Arayanlar Var

Merkeze gelen bazı çağrıların hattın amacı dışında olduğunu ifade eden Yüztaş, ilginç örnekler paylaştı.

112 hattını arayarak:

“Kedimin psikolojisi bozuldu, destek sağlar mısınız?”

“Takma dişlerim kayboldu, polis istiyorum.”

“Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?”

“Telefonum kapandı, benim için telefoncu arar mısınız?”

şeklinde taleplerde bulunanların olduğunu söyledi.

Asılsız İhbarda 18 Bin 823 TL Ceza

Yetkililer, asılsız ihbarda bulunan kişilere 18 bin 823 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yüztaş, ekiplerin gelen gerçek ihbarlara en hızlı şekilde müdahale ederek can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir saniye bile bir can demektir bizim için. Bu nedenle gereksiz aramalar gerçek acil vakalara ulaşmamızı geciktirebilir.”

Bilinçlendirme Çalışmaları Sürüyor

Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi, hattın gereksiz meşgul edilmemesi için çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Yetkililer, 112’nin yalnızca acil sağlık, güvenlik, yangın ve benzeri hayati durumlar için aranması gerektiğini hatırlattı.

Uzmanlar, gereksiz çağrıların yalnızca sistemi kilitlemekle kalmadığını, hayati risk taşıyan vakalarda telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.