Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İran ve bölgedeki güvenlik durumunun gerginliğini koruduğu belirtildi. Açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut ulaşım imkanlarını kullanarak ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısı yinelendi.

Olası bir gerilimin tırmanması halinde büyükelçiliğin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceği uyarısında bulunuldu.

İsveç: Tahliye Konusunda Yardımcı Olamayacağız

Benzer bir çağrı da İsveç’ten geldi. Maria Malmer Stenergard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’daki gelişmelerin son derece belirsiz olduğunu vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın İran’a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması tavsiyesini hatırlatan Stenergard, ülkedeki İsveç vatandaşlarına “kesin ayrılma” çağrısında bulundu. Hava ve kara yolları üzerinden çıkışların halen mümkün olduğunu belirten Stenergard, İran’da kalmayı tercih edenlerin büyük bir şahsi sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

Stenergard, “Dışişleri Bakanlığı, İran’dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır” diyerek uyarısını yineledi.

Bölgedeki Gerilim Endişe Yaratıyor

İran ve çevresindeki güvenlik riskinin artması, Avrupa ülkelerinin art arda seyahat ve tahliye uyarıları yapmasına neden oldu. Yetkililer, vatandaşların imkan varken ülkeden ayrılmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.