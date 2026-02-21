Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran ile devam eden nükleer müzakerelere değindi. Trump, “Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur” ifadelerini kullanarak Tahran yönetimine çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, İran halkı ile ülke yönetimini birbirinden ayırdığını belirterek, iki yapının tamamen farklı olduğunu savundu.

“İdamları Müdahalemle Engelledim” İddiası

Trump, İran’daki protesto sürecinde 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ayrıca 800’den fazla göstericinin idam edilmesini kendi müdahalesi sayesinde engellediğini iddia etti.

Trump, “837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara ‘Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız’ dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Sınırlı Askeri Saldırı Sinyali

Trump, Beyaz Saray’da valilerle yaptığı kahvaltı öncesinde bir gazetecinin “İran’a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim” yanıtını verdi.

Açıklamalar, ABD-İran ilişkilerinde tansiyonun yeniden yükselebileceği şeklinde yorumlandı.