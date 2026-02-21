Güncel fiyatlar (21 Şubat 2026)

Türkiye genelinde son günlerde açıklanan verilere göre motorin fiyatları şehir bazlı küçük farklar gösterse de şu aralıkta seyrediyor:

İstanbul: 57,7 – 57,9 TL

Ankara: yaklaşık 59,0 TL

İzmir: yaklaşık 59,2 TL

Türkiye ortalamasında ise motorin fiyatı yaklaşık 57,8 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinde yeni zam beklentisi

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına önümüzdeki salı gününden itibaren yaklaşık 2,40 TL zam yapılması bekleniyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmeler, iç piyasada fiyat baskısını artırmaya devam ediyor.

Zam gelirse ne olacak?

Beklenen 2,40 TL’lik artışın pompaya yansıması halinde:

İstanbul’da motorin: 60 TL sınırını aşacak

Ankara ve İzmir’de: 61 TL’ye yaklaşacak

Bu durum, özellikle şehir içi ulaşım ve lojistik maliyetlerinde yeni bir artış dalgası anlamına geliyor.