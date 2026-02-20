2023'te gerçekleşen deprem felaketinin ardından başlayan ve bu yıl dördüncü defa düzenlenen proje, toplumsal dayanışmayı sürdürülebilir bir iyilik hareketine dönüştürmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, Yemeksepeti üzerinden verecekleri İftar Menüsü ve Çorba siparişleriyle, tüm Türkiye'deki Kızılay aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla başlatılan proje, aradan geçen yıllarda düzenli bir yardım geleneği oldu. Yemeksepeti, afetin gerçekleştiği günden bu yana her ramazan ayında projenin kapsamını genişletip yardımlaşmanın sürdürülebilir bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket edildiğini aktardı. Kampanyanın, yalnızca dönemsel bir destek olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak istikrarını koruduğu bildirildi.

Sofralar 'destek menü'leriyle kuruluyor

Yemeksepeti kullanıcıları, 'Birlikten Lezzet Doğar' projesi dahilinde iki farklı menü seçeneğiyle bağışta bulunabiliyor. Kullanıcılar, 240 lira değerindeki İftar Menüsü veya 50 TL değerindeki Çorba seçeneklerinden dilediklerini sepetlerine ekleyip ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir öğüne ulaşmasına katkı sağlıyor.

Kızılay aşevleriyle ülke genelinde iftar bereketi

Toplanan destekler, Kızılay'ın Türkiye genelindeki yaygın ve köklü aşevi ağı aracılığıyla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başta depremden etkilenen kentlerdeki vatandaşlar olmak üzere, ülke genelindeki ihtiyaç sahipleri, Kızılay'ın titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde iftar sofralarında buluşacak.