Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 4’üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

İstihdam Endeksi Yıllık Yüzde 1,1 Arttı

Alt sektörler incelendiğinde:

Sanayi sektörü: Yüzde 3,6 azalış

İnşaat sektörü: Yüzde 6,6 artış

Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 2,6 artış

Toplamda çalışılan saat endeksi de yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 2,4 azalış görülürken, inşaatta yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 artış kaydedildi.

Brüt Ücret-Maaş Endeksi Yüzde 36,5 Yükseldi

2025 yılı 4’üncü çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 arttı.

Sanayi: Yüzde 31,3

İnşaat: Yüzde 41,2

Ticaret-hizmet: Yüzde 39,3

Çeyreklik Bazda İstihdam Yüzde 0,3 Arttı

Bir önceki çeyreğe göre istihdam endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Sanayi: Yüzde 0,8 azalış

İnşaat: Yüzde 1,4 artış

Ticaret-hizmet: Yüzde 0,6 artış

Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda yüzde 1,6 artarken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 7,1 yükseldi.

Saatlik İş Gücü Maliyeti Yıllık Yüzde 34,2 Arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 34,2 arttı.

Sanayi: Yüzde 33

İnşaat: Yüzde 32,6

Ticaret-hizmet: Yüzde 36,2

Saatlik kazanç endeksi yüzde 35 artarken, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yüzde 30,3 yükseldi.

Saatlik İş Gücü Maliyeti Çeyreklik Yüzde 5 Arttı

2025 yılı 4’üncü çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış gösterdi. Aynı dönemde saatlik kazanç endeksi yüzde 5,4, kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 2,6 arttı.

Ekonomide özellikle inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam ve ücret artışlarının öne çıktığı görülürken, sanayi sektöründeki daralma dikkat çekti.