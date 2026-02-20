Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 4’üncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.
İstihdam Endeksi Yıllık Yüzde 1,1 Arttı
Alt sektörler incelendiğinde:
-
Sanayi sektörü: Yüzde 3,6 azalış
-
İnşaat sektörü: Yüzde 6,6 artış
-
Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 2,6 artış
Toplamda çalışılan saat endeksi de yıllık bazda yüzde 1,1 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 2,4 azalış görülürken, inşaatta yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 artış kaydedildi.
Brüt Ücret-Maaş Endeksi Yüzde 36,5 Yükseldi
2025 yılı 4’üncü çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 arttı.
-
Sanayi: Yüzde 31,3
-
İnşaat: Yüzde 41,2
-
Ticaret-hizmet: Yüzde 39,3
Çeyreklik Bazda İstihdam Yüzde 0,3 Arttı
Bir önceki çeyreğe göre istihdam endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.
-
Sanayi: Yüzde 0,8 azalış
-
İnşaat: Yüzde 1,4 artış
-
Ticaret-hizmet: Yüzde 0,6 artış
Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda yüzde 1,6 artarken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 7,1 yükseldi.
Saatlik İş Gücü Maliyeti Yıllık Yüzde 34,2 Arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 34,2 arttı.
-
Sanayi: Yüzde 33
-
İnşaat: Yüzde 32,6
-
Ticaret-hizmet: Yüzde 36,2
Saatlik kazanç endeksi yüzde 35 artarken, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yüzde 30,3 yükseldi.
Saatlik İş Gücü Maliyeti Çeyreklik Yüzde 5 Arttı
2025 yılı 4’üncü çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış gösterdi. Aynı dönemde saatlik kazanç endeksi yüzde 5,4, kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 2,6 arttı.
Ekonomide özellikle inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam ve ücret artışlarının öne çıktığı görülürken, sanayi sektöründeki daralma dikkat çekti.