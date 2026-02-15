Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin deprem gerçeğini hatırlattı. Görür, İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olacağının kesin olduğunu belirterek hazırlıkların devlet politikası hâline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Balıkesir Depremi Sonrası Açıklamalar

11 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin deprem gerçeğini unutmaması gerektiğini vurgulayan Görür, bu olayın riskleri yeniden hatırlattığını söyledi.

Deprem Hazırlıkları Devlet Politikası Olmalı

Bir televizyon programında konuşan Görür, deprem hazırlıklarının devlet politikası hâline gelmesi gerektiğini belirtti. Depreme dirençli yerleşim alanlarının inşasının zorunlu olduğunu ifade eden Görür, Rusya’da yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremde dayanıklı yapılar sayesinde evlerin yıkılmadığını örnek gösterdi. Balıkesir’deki depremde binaların ağır hasar almasının ise bu alandaki eksiklikleri ortaya koyduğunu dile getirdi.

Deprem Önceden Tahmin Edilemez

Prof. Dr. Görür, depremin gününü, saatini ve büyüklüğünü önceden tahmin etmenin bilimsel olarak mümkün olmadığını vurguladı. Ancak bilimsel veriler ışığında depremin yeri ve olası büyüklüğü hakkında öngörüler yapılabileceğini belirtti. Bu nedenle can ve mal güvenliğini koruyacak önlemlerin zamanında alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

İstanbul’da 7 Üstü Deprem Beklentisi

Görür, İstanbul’da olası depremle ilgili de açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin riski artırdığını belirten Görür, “İstanbul’da deprem bitti” söylemlerinin halkı yanılttığını ifade etti. Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir kısmının kırıldığını, büyük bölümünün kırılmadığını ve bu durumun tehlikeyi artırdığını söyledi. Görür, fayların kırılmasıyla birlikte İstanbul’da 7’nin üzerinde bir depremin kesin olduğunu vurguladı.

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi’nde olası büyük deprem senaryolarına dikkat çekmektedir. Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları, İstanbul’un deprem riski konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Naci Görür’ün değerlendirmeleri, İstanbul’da olası büyük deprem riskine karşı hazırlıkların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem hazırlıklarının devlet politikası hâline gelmesi gerektiğini vurgulayan Görür, halkın yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Uzmanın açıklamaları, deprem gerçeğinin ciddiyetini hatırlatarak yapıların dayanıklılığının artırılmasının zorunluluğunu öne çıkarmaktadır.