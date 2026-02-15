Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Türk Eğitim-Sen 8’inci Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Programa MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Vahit Kayrıcı ile AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da katıldı.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarının merkezinde milli kültür ve ana dilin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

“Türkçeyi hayatın merkezine aldık”

Göreve başladıkları 2023 Haziran ayından itibaren Türkçeye özel önem verdiklerini belirten Tekin, temel eğitimde Türkçe, ortaöğretimde ise Türk dili ve edebiyatı derslerinin dört temel beceri üzerinden ölçüldüğünü ve başarı barajının 70 puan olarak belirlendiğini ifade etti.

Tekin, “Çocuklarımızın hem milli kültürü içselleştirmesi hem de akademik başarılarının güçlenmesi için ana dilimize hâkim bireyler olarak yetişmeleri politikalarımızın merkezindedir” dedi.

“Geleneksel oyunlar kültür aktarımının parçası”

Okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının yaygınlaştırılmasına da değinen Tekin, kültür aktarımının en önemli araçlarından birinin çocuk oyunları olduğunu söyledi.

Modern toplumlarda oyun kültürünün kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Tekin, “Çocuklarımız geleneksel oyunları öğrensin, okul bahçelerinde oynasın istedik. Odağımız; ayrıştırıcı unsurları dışarıda tutarak bizi bir arada tutan referans değerleri çocuklarımıza kazandırmak” ifadelerini kullandı.

“Mavi Vatan müfredata girdi”

Bakan Tekin, “Mavi Vatan” konusunun müfredata eklenmesiyle ilgili tartışmalara da değinerek, yapılan düzenlemelerin milli bilinç çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledi.

“Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok. Tam tersine; etnik ya da dini kimliğine bakmaksızın, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez ayrımı yapmaksızın bu ülkenin bir vatandaşı olma gururunu ve bir arada yaşama arzusunu çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz” diyen Tekin, eleştirilere rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Deprem bölgesinde 25 bin derslik hedefi

Deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına da değinen Tekin, yaklaşık 9 bin 700 yıkılan dersliğin yerine 15 bin civarında yeni dersliğin hizmete alındığını, Eylül ayına kadar bu sayının 25 bine ulaşacağını açıkladı.

Bakan Tekin, eğitim yatırımlarının hız kesmeden süreceğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın birleştirici ve kapsayıcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.