Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, pistlerde yoğunluk oluştu.

Kızak pisti ile acemi ve profesyonel kayak pistlerinin bulunduğu merkezde ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı. Teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Davul zurna eşliğinde eğlence

Kayakseverler, pistlerin yanı sıra davul zurna eşliğinde halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak yapmaya gelen Kemal Kılıç, davul ve zurnayı görünce halay çektiğini belirterek, Yıldız Dağı’nın eğlenceli bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.

Serkan Arık ise pistlerin ve kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu ifade ederek yoğunluğa dikkat çekti.

Konya’dan gelen Elif Kannas da Yıldız Dağı’na ilk kez geldiğini belirterek, ortamın hem eğlenceli hem de keyifli olduğunu dile getirdi.

Kış turizmine katkı sağlıyor

Yüksek rakımı ve doğal yapısıyla dikkat çeken Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kış sezonunda bölge turizmine önemli katkı sunmaya devam ediyor.