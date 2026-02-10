Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesinin ardından parti içinde yaşanan tartışmalar sürüyor. Özarslan, istifa sonrası yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini öne sürmüş, bu iddia siyaset gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Gözler bugün CHP TBMM Grubu’na çevrildi. CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştireceği grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel’in, Mesut Özarslan’ın istifası ve ardından gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Özel’in, kamuoyuna yansıyan suçlamalara nasıl yanıt vereceği ve parti yönetiminin sürece dair tutumunun netleşmesi, CHP içindeki tartışmalar açısından kritik önem taşıyor.