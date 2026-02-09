Emlak Federasyonu Genel Başkanı ve Tüm Gayrimenkul Danışmanları Dernek Başkanı Nejla Aykaç, 2026 yılına girilmesiyle konut satışları, kira fiyatları ve gayrimenkul piyasasının genel seyrine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Konut piyasasında aşırı fiyat artışlarının geride kaldığını belirten Aykaç, yeni yıl için “denge ve stabilite” beklentisinin öne çıktığını ifade etti.

“ESKİSİ KADAR YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI BEKLEMİYORUZ”

2026 yılını bir “dengelenme yılı” olarak gördüklerini ifade eden Aykaç, “Eskisi kadar yüksek fiyat artışlarını beklemiyoruz. Daha stabil bir piyasa öngörüyoruz” dedi. Özellikle kira piyasasına dikkat çeken Aykaç, “Kiralık dairelerde eskisi gibi bir anda yükselen bir trend olacağını düşünmüyoruz. Yılın ilk çeyreğini gözlemlemek gerekiyor ama çok ciddi bir kira artışı beklemiyoruz.” diye konuştu.

KİRALARDA İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ: STABİL SEYİR

Kira piyasasının normal seyrinde devam edeceğini belirten Aykaç, “Kira konut piyasalarının normal seyrinde devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi. Ankara özelinde ise kış aylarının etkisine işaret eden Aykaç, “Kış aylarında ev değiştirme eğilimi azalıyor. Bu durum fiyatların stabil kalmasına neden olabilir. Satışlar devam ederken kiralık piyasasında bir miktar bekleme söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.