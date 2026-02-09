Türk ordusunda yıllarca yurdun dört bir yanında başarı ile görev yapmış ve ardından emekli olmuş astsubayların oluşturduğu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamaları kapsamında Ankara Etimesgut’ta dikkat çeken bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, Etimesgut İlçe Başkanı Sefa Özdemir, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları, üyeler ve eşleriyle birlikte yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, TEMAD Etimesgut İlçe Başkanlığı binası önünden başladı. TEMAD üyeleri, Cumhuriyet Etimesgut Belediyesi yerleşkesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapıldı.

TEMAD GENEL BAŞKANI KOCA: BU SADECE BİR YÜRÜYÜŞ DEĞİL, ONUR MÜCADELESİDİR

Basın açıklamasında konuşan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, derneğin bugün itibarıyla Türkiye genelinde 100 şube ve yaklaşık 35 bin üyesiyle ülkenin en köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını vurguladı.

Genel Başkan Koca, TEMAD’ın kuruluşundan bu yana tazminat, özlük, eğitim, sosyal ve kültürel haklar için kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hak verilmez, alınır. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugün burada eşlerimizle, ailelerimizle birlikte yürümemizin sebebi, bu mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir hak arayışı olduğunu göstermektir.”

Genel Başkan, emekli astsubayların maaş hesaplamalarından ek göstergeye, okul mezuniyet derecelerinden tazminatlara kadar birçok başlıkta verilen sözlerin hâlâ yerine getirilmediğini ifade etti.

“ÇÖZÜM MAKAMI BELLİ, BEKLENTİMİZ NET”

Koca, bugüne kadar askeri ve idari tüm muhataplara sorunların iletildiğini, siyasi partilerin büyük bölümünden destek alındığını ancak nihai çözümün Cumhurbaşkanlığı makamının tensiplerinde olduğunu söyledi. Bu nedenle diplomatik tüm yolların denendiğini vurgulayan TEMAD Genel Başkanı Koca, “Astsubaylar artık oyalanmak değil, somut adım görmek istiyor.” dedi.

ETİMESGUT İLÇE BAŞKANI SEFA ÖZDEMİR: BİRLİK OLMAZSAK SESİMİZ DUYULMAZ

Basın açıklamasında söz alan TEMAD Etimesgut İlçe Başkanı Sefa Özdemir, yürüyüşün taşıdığı anlamın altını çizdi. Özdemir, sahada yaşanan sorunların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını ifade etti. Sefa Özdemir konuşmasında şu mesajı verdi: “Bugün burada sadece yürümüyoruz; birlik olduğumuzu, vazgeçmediğimizi gösteriyoruz. TEMAD ne kadar güçlüyse, masadaki sözümüz de o kadar güçlüdür.” Özdemir, tüm emekli astsubaylara çağrıda bulunarak TEMAD çatısı altında birleşmenin önemine dikkat çekti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.