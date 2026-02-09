Farklı sektörlerde faaliyet gösteren geniş üye ağıyla dikkat çeken ve 100’den fazla ülkeye ihracat yaparak 60 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturan TÜGİAD’ın Ankara Şubesi, 13. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdi.

Genel Kurula, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ve TÜGİAD üyeleri katıldı.

“Gelecek İçin Birlikte” sloganıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Aykut Çakmaklı Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle yeniden seçildi. Çakmaklı’nın başkanlığındaki 13. Dönem TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Aykut Çakmaklı, Ekrem Mert Terzioğlu, Egemen Ünal, Hakan Metin, Anıl Can Özdemir, Özkan Arık, Hakan Şahin, Şahan Turan, Turcel Orman, Semih Kayaş, Emre Peker, Özkan Öztürk, Bahadır Eyüboğlu, Umut Özcan, Muzaffer Mutlu, Serel Arslan, Muhammed Yusuf Dündar, Özgür Serhat Altünay, Hüseyin Ateş, Helin Su Barut ve Filiz Erol.

“ANKARA’NIN AKLI TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR”

Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı Genel Kurulun açılış konuşmasında TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayarak, “Birlikte düşünürsek güçleniyoruz, birlikte yürürsek yol alıyoruz” dedi. TÜGİAD’ın, 1986 yılında genç iş insanlarının sadece günü değil, geleceği de inşa etmesi gerektiği inancıyla kurulduğunu anımsatan Çakmaklı, şunları söyledi:

“TÜGİAD’ı güçlü kılan; genç iş insanına verdiği özgüven, canlı tuttuğu girişimci ruh, değişimi doğru okuyan vizyoner bakış açısı ve bu ülkenin insanına, potansiyeline ve geleceğine duyduğu sarsılmaz inançtır. Bugün TÜGİAD yalnızca Türkiye’de değil; Amerika ve Çin başta olmak üzere yurt dışı şubeleriyle küresel ekonominin merkezlerinde söz sahibi olan bir yapıdır. TÜGİAD genç iş insanı için yurtdışına açılan güvenli bir pencere, küresel rekabete dahil olmanın doğru adresidir. TÜGİAD, üyelerine Amerika’da iş yapma kültürünü, Çin’de üretim ve tedarik zincirlerini, Avrupa’da finans ve ticaret modellerini tanıtan, işbirliği imkanlarının kapısını aralayacak network’ü sağlayan bir organizasyondur.”

Çakmaklı, Ankara’nın izleyen değil yön veren olacağını dile getirerek, “Ankara’nın savunma sanayi ekosistemiyle, kamu aklıyla ve üniversiteleriyle Türkiye’nin stratejik merkezi olduğuna yürekten inandık. Değişimin gerisinde değil, önünde olacağız. Çünkü Ankara’nın aklı, Türkiye’nin gücüdür” diye konuştu. Dünyanın çok hızlı değiştiğini, küresel güç dengelerinin ve ekonominin yeniden şekillendiğini ifade eden Çakmaklı, “Bu ülkenin genç iş insanları doğru vizyonla ve doğru birliktelikle Türkiye’yi küresel rekabette çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır.

TÜGİAD ANKARA, 40. YIL HATIRA ORMANI’NI GELECEK NESİLLERE ARMAĞAN EDİYOR

Aykut Çakmaklı, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinin yansıması olarak TÜGİAD 40. Yıl Hatıra Ormanı projesini hayata geçireceklerini belirtti. Projeye yer tahsisi sağlayarak verdiği destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Çakmaklı, “40 bin ağaçlık TÜGİAD 40. Yıl Hatıra Ormanı iş dünyasının gelecek nesillere bıraktığı kalıcı bir iz, ‘yaşayan anıtı’ olacak” dedi.

YAVAŞ: “İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ALANLARDA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Genel Kurul’daki konuşmasında, iş dünyasının ülke için taşıdığı öneme değindi. Belediyelerin iş dünyasının ödediği vergilerden pay aldığını, belediyelerin de altyapı ve üst yapı gibi yatırımlarla hizmet sunduğunu, burada karşılıklı bir etkileşimin gerçekleştiğini anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

“İhtiyaçlarımız doğrultusunda neler yapabiliriz diye iş dünyasıyla oturup tartışmamız gerekiyor. İhtiyaç duyduğunuz alanlarda elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Çünkü dünyada bir kriz var, etrafımızda savaş var. Bazen krizler güzel fırsatlar da doğurur. Sizler hem ortaya sermaye koyup, yerine göre kredi kullanıp bir sürü insanı çalıştırırken vergi dahil bir sürü riskle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla sizlere bu ülke çok şey borçlu. Böyle bir dönemde elini taşın altına koyduğunuz, üretip hem Türkiye ekonomisine hem Ankara ekonomisine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.”

“DÜNYAYLA REKABET EDEBİLDİĞİMİZDE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN TEMELİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”

CHP Ardahan Milletvekili ve TÜGİAD Ankara Onursal Üyesi Özgür Erdem İncesu ise TÜGİAD’ın çok önemli bir “okul” olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “TÜGİAD benim için sadece bir sivil toplum örgütü değil; genç yaşta fikir üretmeyi, sorumluluk almayı, ülkenin geleceğine katkı sunmayı öğrendiğim bir yer. TÜGİAD ülkemiz için girişimcilerin sesi olmuş, iş dünyasına demokrasi, özgürlük, çağdaş değerlere katkı sunmuş bir yapı. Bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey de bu. Üreten, düşünen, dünyayla rekabet eden iş insanları… Biz ürettiğimizde, düşündüğümüzde, risk aldığımızda, dünyayla rekabet edebildiğimizde güçlü Türkiye’nin temelini sağlamlaştırıyoruz. CHP milletvekili olarak çabam her zaman iş dünyasında gençlerin önünü açabilmek, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, eşit rekabet ortamının sağlamak.”

“ANKARA’DAN ÇIKAN BİR FİKRİN DÜNYADA KARŞILIK BULMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK”

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da Türkiye’nin cesur düşünen ve hızlı karar alan genç iş insanlarına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Yerelde güçlü, küreselde akıllı olmak zorunda olduklarını vurgulayan Yıldırım, “Ankara’dan çıkan bir fikrin dünyada karşılık bulmaması için hiçbir sebep yoktur. Bu şehirden konuşuyorsak, sözümüz derin, net ve iddialı olmalıdır” dedi.

TÜGİAD’ın küresel ağını kuvvetlendirmeye çalıştıklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Avrupa’da güçlendik, Çin’de, Amerika’da şube açtık. Önümüzdeki hedef ise, Birleşik Krallık, Orta Doğu, Afrika ve Türk devletleri. Biz şu anda Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JÖN'de Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyoruz. G-20 Genç Girişimci İttifakı'nda Avrupa Birliği'ni de biz temsil ediyoruz. Bu sene G-20 zirvesi ABD’de gerçekleşecek. Biz Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi’ni Viyana’da gerçekleştireceğiz. Bu bizim için çok önemli ve kritik bir eşik.”

TED GENEL BAŞKANI PEHLİVANOĞLU’NDAN “NİTELİKLİ NÜFUS” VURGUSU

TED Genel Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da gençlerin Türkiye için birlikte çalışması gerektiğini belirtti. “21. yüzyılda savaşlar silahlarla değil, beyinlerle yapılıyor” diyen Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

“Bir ülkenin ne kadar petrolü olduğunun hiçbir önemi yok, nitelikli nüfusa sahip olup olmadığının, ne kadar ürettiğinin önemi var. Onun içindir ki eğitimi sadece bugün olduğu gibi kağıttan diploma dağıtımı olarak değil, ülkenin geleceğini tasarlayacağımız bir köprü olarak olarak görüyoruz. Yapmamız gereken şey tek. İnsanları ayrıştırmadan bu vatanı, bu toprağı seven herkesin kutsal olduğunu, üretmesi gerektiğini ve üretimin desteklenmesi gerektiğini bilmeliyiz. 21. yüzyılda aklı boş olanın midesi boş oluyor. Biz bu vatanı şehit atalarımızdan boşuna emanet almadık, bizden sonraki kuşaklara da başkasının avucuna baksın diye emanet etmeyeceğiz.”