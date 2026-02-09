Muğla’nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Bahar Taş, konakladıkları kiralık teknede yaşamını yitirdi. Taş’ın cenazesi, Muğla’da yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi’ne getirildi.

Cemevinde Tören Düzenlendi

Bahar Taş için Çeştepe Mahallesi’nde bulunan cemevinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katılırken, Taş için dualar edildi.

Çeştepe Mezarlığı’nda Defnedildi

Cemevindeki törenin ardından Bahar Taş’ın cenazesi, Çeştepe Mezarlığı’na götürüldü. Taş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.