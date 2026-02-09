ANKARA’da CHP’den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Özarslan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında hem istifa sürecine hem de hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görevine devam ettiğini vurgulayan Özarslan, Keçiören halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, istifasının gerekçesinin Genel Başkan Özgür Özel ile yaşanan mesajlaşma süreci olduğunu söyledi. Özarslan, bu mesajların aile bireylerini hedef alan hakaret ve küfür içerikleri barındırdığını öne sürerek, bu nedenle CHP’den ayrılma kararı aldıklarını ifade etti.

Özarslan, “Bu ortamda artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde yer alamayacağımızı duyurduk. 31 Mart seçimlerinde bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak, bağımsız şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mesut Özarslan, söz konusu mesajlar nedeniyle Özgür Özel hakkında re’sen savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ailesinden bazı kişilerin de benzer başvurular yapabileceğini söyledi. Açıklamasında, “Hiçbir kimseye hakaret etmeyiz, edilmesini de kabul etmeyiz. Hele ki Atatürk’ün partisinin genel başkanından böyle bir tutum görmek bizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZ OLARAK HİZMETE DEVAM EDECEĞİM”

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da değinen Özarslan, şu an için böyle bir gündeminin olmadığını vurguladı. Özarslan, “Şu an bağımsızım ve bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Herhangi bir partiye geçiş süreci söz konusu değildir” dedi.

İDDİALARA YANIT: “İFTİRA”

Hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı iddialarını da reddeden Özarslan, bu söylemleri “yalan ve iftira” olarak nitelendirdi. Bugüne kadar herhangi bir soruşturma kapsamında ifade vermediğini belirten Özarslan, “Devletin malını, yetimin hakkını bilen biriyim. Bu iftiralar karşılıksız kalacaktır” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya paylaşımına da değinen Özarslan, Yavaş’la bu konuda herhangi bir iletişim kurmadığını söyledi. Yavaş’ın şahsına yönelik bir sorunu olmadığını belirten Özarslan, “Kendisine her zaman saygım var, Allah yardımcısı olsun” dedi.

“NE AK PARTİ NE MHP BANA UZAK”

Muhafazakar bir aileden geldiğini ifade eden Özarslan, siyasi duruşuna ilişkin, “Ne AK Parti bana uzak ne de Milliyetçi Hareket Partisi. Süreç neyi gösterir bilemem ama şu an önceliğim Keçiören halkına hizmettir” değerlendirmesinde bulundu.

“DEVLET SENİ YARGILAYACAK”

Özgür Özel’in açıklamalarına da sert yanıt veren Özarslan, mesajların silinmiş olmasının bir anlam ifade etmediğini belirterek, “Teknoloji her şeyi kaydediyor. Devlet, hak ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.