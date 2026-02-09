Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yapay zekânın spor dünyasında giderek artan kullanımından yola çıkarak kulübün medya içeriklerinde bu teknolojiden yararlanmak amacıyla 3 kişilik bir ekiple iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Yapay zekâ destekli ekibin ilk çalışması, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor deplasmanı öncesinde hazırlandı ve Göztepe’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan içeriklerin ardından kulüp, futbol dışındaki branşlar için de benzer çalışmaların yapılmasına karar verdi.

Özellikle yeni transferler ile zorlu maçlar öncesi ve sonrasında paylaşılan yapay zekâ destekli videolar, Göztepeli taraftarlar arasında büyük coşku yaratırken, diğer kulüplerin ve taraftar gruplarının da dikkatini çekti. Göztepe için içerik üreten ekip, gelen talepler üzerine Trabzonspor’a da yapay zekâ destekli medya çalışmaları hazırlamaya başladı.

AA muhabirine konuşan Mehmet Sepil, yapay zekânın dünyada birçok alanda aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak, ilk denemelerin ardından ortaya çıkan başarının kendilerini bu ekibi desteklemeye yönelttiğini söyledi. Sepil, “Bu işi doğru ve etkileyici şekilde yapan kişi sayısı çok az. Ortaya çıkan işleri görünce Göztepe ile birlikte çalışmalarını istedik. Hazırlanan videoları gören diğer kulüpler de ilgi göstermeye başladı. Özellikle Trabzonspor transfer dönemi ile maç öncesi ve sonrası için yoğun şekilde bu içerikleri talep ediyor. Çok başarılı bir operasyon haline geldi” dedi.

İçerik ekibinde yer alan Volkan Bilgi ise Furkan Dinç ve Ahmet Yıldırım ile birlikte yoğun emek gerektiren bir süreç yürüttüklerini belirtti. İş birliği yaptıkları kulüp ve firmalardan en az 3-4 gün önceden bilgi aldıklarını ifade eden Bilgi, “Ön hazırlık yapıyoruz. Hikâye kurgusu ve görsellerle ilgili bir sunum hazırlıyoruz. Beğenilirse üretim sürecine geçiyoruz” diye konuştu.

Trabzonspor ile de çalışmaya başladıklarını aktaran Bilgi, yapay zekâ destekli spor içeriklerinin Türkiye’de yeni bir sektör haline geldiğini belirterek, “Bu alanda Türkiye lokomotif konumda. Yurt dışında da benzer işler yapılıyor ancak burada ortaya çıkan içerikler Hollywood standartlarında. Uluslararası alana açılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin Avrupa kupalarına katılması halinde hazırlanan içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşacağını vurgulayan Bilgi, başka kulüpler için de yapay zekâ destekli medya çalışmaları üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.