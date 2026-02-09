Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin dikiz aynalarının çarpışmasının ardından sürücüler yol kenarında durdu. Araçlardan inen Hamza C. ile Abdullah Gündoğdu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamza C., belinden çıkardığı tabancayla Abdullah Gündoğdu ve yanında bulunan Hakan Çelik’e ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kişi olay yerinde yere yığılırken, saldırgan otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Gündoğdu ve Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçarken Çamura Saplandı, Silahla Yakalandı

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin Aksaray istikametine yöneldiğini tespit etti. Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi üzerine kaçış güzergahlarında önlem alındı. Şüphelinin kullandığı 31 ABC 601 plakalı otomobil Aksaray girişinde fark edildi. “Dur” ihtarına uymayan Hamza C., kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde aracının çamura saplanmasıyla yakalandı.

Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

“Pişman Değilim, Gurur Duyuyorum”

Gözaltına alınan Hamza C., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şüpheli, “Pişman değilim, gurur duyuyorum. Önüme geçtiler, ben de vurdum” ifadelerini kullandı. Hamza C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki İsim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çiftlik Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Hakan Çelik’in cenazesi, Niğde merkezde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Çelik, Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl’ın makam şoförü olan Abdullah Gündoğdu’nun cenazesi ise Çiftlik ilçesinde bulunan Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında defnedildi.