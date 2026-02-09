Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölge illerinin nüfus verilerine ilişkin son durum değerlendirildi.

Açıklamaya göre, Nevşehir Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan iller arasında nüfus hareketliliği farklılık gösterdi. Kırşehir ve Kırıkkale’de nüfus gerilerken, Nevşehir, Niğde ve Aksaray’da artış yaşandığı belirtildi.

Bölge İllerinin Güncel Nüfus Rakamları

2025 yılı verilerine göre Nevşehir’in nüfusu 320 bin 150 olarak kayıtlara geçti. Niğde’nin nüfusu 374 bin 492, Aksaray’ın nüfusu 441 bin 136 oldu. Nüfusun azaldığı illerden Kırıkkale’de sayı 282 bin 830, Kırşehir’de ise 242 bin 777 olarak açıklandı.