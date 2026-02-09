Limon Film, 12 Nisan’da Avlu dizisinin teaser’ını yayınlayarak “Efsane dizi geri dönüyor” mesajıyla projenin yeni yayın döneminde ekrana geleceğini duyurmuştu. 2018–2019 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi edinen dizi için Show TV ile imza aşamasına gelindiği öğrenilmişti.

Vahide Perçin’e Senaryo Gönderilmişti

Yeni sezon için Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy ile prensip anlaşmasına varıldığı kulislerde konuşulmuştu. Ayrıca Limon Film’in patronu Hayri Aslan’ın, usta oyuncu Vahide Perçin’e de senaryo gönderdiği gündeme gelmişti.

İmza Süreci Tamamlanamadı

Ancak Show TV’ye kayyum atanmasının ardından kanal satışı süreci netleşmeyince, Avlu dizisinin sözleşme aşaması tamamlanamadı. Bu gelişme üzerine yapım şirketi projeyi askıya alma kararı aldı.

Oyuncular Yeni Projelere Yöneldi

Avlu dizisinin rafa kalkmasıyla birlikte oyuncuların farklı projelerle görüşmelere başladığı öğrenildi. Öte yandan Limon Film’in geçtiğimiz yaz Kapadokya’da iki bölümünü çektiği “Kızgın Topraklar” dizisi de benzer şekilde kanal satışı gerçekleşmediği için ekrana gelememişti.