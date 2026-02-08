Ünlü yazar Ahmet Ümit’in en sevilen polisiye eserlerinden biri olan “İstanbul Hatırası”, Netflix için diziye uyarlanıyor. Hazırlıkları tüm hızıyla süren ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını Abdullah Oğuz üstleniyor.

Merakla beklenen yapımda, polisiyenin unutulmaz karakterlerinden Başkomiser Nevzat’a usta oyuncu Nejat İşler hayat verecek.

NEVZAT’IN YARDIMCILARI: ALİ VE ZEYNEP

Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan dizide, Nevzat’ın yardımcılarından Ali Komiser karakteri için daha önce Bilal Yiğit Koçak’la anlaşma sağlanmıştı. Ali’nin partneri ve Nevzat’ın diğer yardımcısı Zeynep Komiser rolü için ise titiz bir oyuncu seçimi yapıldı.

Yapım ekibi, Zeynep karakteri için genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Simay Barlas’la el sıkıştı. Böylece dizinin başlıca yardımcı karakterleri de netleşmiş oldu.

SIRADIŞI BİR CİNAYETLE BAŞLAYACAK

Şimdiden büyük merak uyandıran İstanbul Hatırası dizisi, avucuna antika bir sikke bırakılmış bir cesedin bulunmasıyla başlıyor. Bu sıra dışı cinayet, Başkomiser Nevzat’ı ve ekibini İstanbul’un karanlık geçmişine uzanan gizemli bir soruşturmanın içine sürüklüyor.

Netflix’te yayınlanacak İstanbul Hatırası, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle sezonun en iddialı yerli yapımları arasında gösteriliyor.