Uzun bir aranın ardından “Aynı Yağmur Altında” projesiyle oyunculuğa dönen Hülya Avşar, şimdi de izleyicileri heyecanlandıran yeni bir rolle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. atv ekranlarında yayınlanacak yeni projede “Fazilet”karakterini canlandıracak olan Avşar, rolüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Yeni İmajı Merak Konusu Oldu

Projeyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada oyunculuktaki iddiasını dile getiren Hülya Avşar,

“Ben bir oyuncuysam tabii ki her rolü oynarım. İlk defa böyle bir roldeyim, bu beni heyecanlandırıyor” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu karakter için oluşturduğu yeni imajı, hayranları tarafından merak konusu oldu.

Rolüne Nasıl Hazırlandığını Paylaştı

“Fazilet” karakterine hayat verecek olan Avşar, son olarak sosyal medya hesabından yeni rolüne nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Beğeni ve Yorum Yağdı

Hülya Avşar’ın Instagram’da paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, paylaşımın altına “Maşallah size”, “Çok yakıştırdım”, “Yılların eskitemediği kadın, hep güzel” gibi yorumlar yaptı.