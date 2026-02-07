Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla yayınlanan Beyaz’la Joker, pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle büyük heyecana sahne olacak. Yarışmaya katılan oto tamircisi Serdar Baltacı, sergilediği dikkat çekici performansla 3 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan isim olacak.

“3 Milyonu Almaya Geliyorum” Dedi, Kazandı

Genel kültürüyle izleyicilerin beğenisini toplayan Serdar Baltacı, yarışmada iddiasını daha soru gelmeden ortaya koydu. Baltacı, “3 milyonu almaya geliyorum, o parayı alan ilk ben olacağım” sözleriyle dikkat çekti. Bu iddialı çıkışını başarıyla tamamlayan yarışmacı, stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Beyaz’dan Sürpriz Duyuru

Yarışmanın sunucusu Beyazıt Öztürk, bölümle ilgili sürpriz bir duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, pazar akşamı yayınlanacak bölümün izleyiciler için sürprizlerle doluolacağını belirtti. Bu paylaşım, programın merakla beklenmesine neden oldu.

Eğlence, Rekabet ve Kahkaha Bir Arada

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, kahkaha, rekabet ve heyecanı bir araya getiren yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.