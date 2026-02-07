Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen ortak akıl toplantılarında, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok başlık masaya yatırıldı.

Toplantılarda ambulans ve hasta nakil hizmetlerinden bağımlılıkla mücadele çalışmalarına, çevre sağlığından koruyucu sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı çözümler üretilmesi hedeflendi.

Hedef: Daha güçlü ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığında dayanışma ağını genişletmeyi amaçladıklarını belirterek, ortak akıl anlayışıyla yürütülen çalışmaların kentte daha etkili sonuçlar doğuracağını vurguladı. Belediyenin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Toplantıların, Ankara’da halk sağlığına yönelik politikaların geliştirilmesine ve uygulamaların sahaya daha güçlü şekilde yansıtılmasına katkı sunması bekleniyor.