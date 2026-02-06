ÖSYM takvimine göre 2026-YKS oturum tarihleri şöyle:

  • 20 Haziran 2026 Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  • 21 Haziran 2026 Pazar (Sabah): Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

  • 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden Sonra): Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS Başvuruları Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle yapabilecek:

  • ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla

  • ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak

  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden

Sınavla ilgili tüm detaylara 2026-YKS Kılavuzu üzerinden ulaşılabilecek.

MSÜ Adayları Dikkat!

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek yerleştirme işlemlerine dahil olabilmeleri için 2026-YKS başvurusu yapmaları zorunlu olacak.

Kaynak: AA