ÖSYM takvimine göre 2026-YKS oturum tarihleri şöyle:
20 Haziran 2026 Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
21 Haziran 2026 Pazar (Sabah): Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden Sonra): Yabancı Dil Testi (YDT)
YKS Başvuruları Nasıl Yapılır?
Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle yapabilecek:
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla
ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden
Sınavla ilgili tüm detaylara 2026-YKS Kılavuzu üzerinden ulaşılabilecek.
MSÜ Adayları Dikkat!
2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek yerleştirme işlemlerine dahil olabilmeleri için 2026-YKS başvurusu yapmaları zorunlu olacak.