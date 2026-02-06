Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle AKHAN işlem koduyla borsada işlem görmeye başladı.

Gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, Halk Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Şafak Akdaş, Akhan Un Genel Müdürü Turhan Irmak ve şirket yetkilileri katıldı.

Ergun: “Akhan Un, Kurumsal ve Şeffaf Büyümesini Sürdürecek”

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Ergun, Akhan Un’un uzun yıllardır yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Akhan Un, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını artıracak, üretim kapasitesini büyütecek. Kurumsallaşma ve şeffaflıkla daha sağlıklı bir büyüme süreci yürütecek. Şirketimizi Borsa İstanbul ailesinde görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

İlhan: “Sürdürülebilir Büyümeyi Hedefliyoruz”

Akhan Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan, halka arzın şirket açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, yeni bir döneme girdiklerini ifade etti.

İlhan, halka arzdan sağlanan kaynağın verimli şekilde kullanılacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Amacımız, yer aldığımız tüm pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümek. Tüketici beklentilerini yakından takip ederek, kaliteyi ön planda tutmaya devam edeceğiz.”

Makarna Yatırımı ve İhracat Odaklı Büyüme

Ocak ayında faaliyete geçen makarna fabrikası ile sektörde öncü olmayı hedeflediklerini belirten İlhan, üretimin yüzde 80’inin ihracata yönelik olduğunu açıkladı.

Buğdayın fabrikaya girişinden tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçlerin son teknoloji robotik sistemlerle yürütüldüğünü ifade eden İlhan, Türk makarnasını dünya markası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Güneş Enerjisi Santralleriyle Yeşil Üretim

Akhan Un’un Mersin ve Konya’da kurduğu güneş enerjisi santralleri, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunda önemli yer tutuyor. İlhan, çevreye, geleceğe ve çocuklara duyarlı yatırımlarla üretime devam edeceklerini vurguladı.

“Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı için üretim ve ihracat vazgeçilmezdir. Biz de bu bilinçle üretmeye devam edeceğiz.”