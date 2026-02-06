Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Adıyaman Destek Market, iki yıllık yoğun faaliyet döneminin ardından kalıcı bir sosyal destek modeline dönüştü. Cargill’in finansal katkısı, Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) gıda bankacılığı alanındaki uzmanlığı ve Adıyaman Belediyesi’nin yerel desteğiyle yürütülen proje, sürdürülebilir bir yapı ile belediyeye devredildi.

ONUR TEMELLİ SOSYAL DESTEK ANLAYIŞI

Adıyaman Destek Market’in, klasik yardım modellerinden farklı olarak insan onurunu esas alan modern bir sosyal destek yaklaşımıyla hizmet verdiği vurgulandı. Market, depremden etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlara güvenli ve düzenli şekilde ulaşmasını sağlarken, yardımı bir lütuf değil hak temelli bir destek olarak sundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DÜZENLİ VE GÜVENLİ ERİŞİM

Yaklaşık 5 aylık hazırlık sürecinin ardından Ekim 2023’te kapılarını açan Adıyaman Destek Market, 1 dönümlük arazi üzerinde 308 metrekarelik kullanım alanında faaliyet gösterdi. Planlanan takvim doğrultusunda Ekim 2025’e kadar hizmet vermesi öngörülen market, bu süre boyunca depremden etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarını düzenli olarak karşıladı.

Proje kapsamında her ay ortalama bin 500 haneye ulaşılırken, toplamda 87 binden fazla bireye destek sağlandı. Yaklaşık 21 bin alışveriş işlemi gerçekleştirilerek gıda, hijyen ürünleri, giyim, tekstil ve ev eşyaları gibi temel ihtiyaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Özellikle kadınlar ve bebekler için oluşturulan özel reyonlarla kırılgan grupların hassas ihtiyaçlarına öncelik verildi.

YEREL ÜRETİCİYE VE GEÇİM KAYNAKLARINA DESTEK

Adıyaman Destek Market projesi yalnızca hane tüketimine odaklanmakla sınırlı kalmadı. Cargill’in katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 yerel üreticiye toplam 33 bin 600 kilogram süt yemi desteği sağlandı. Bu destek sayesinde afet sonrası hayvansal üretimde yaşanan verim kaybının önüne geçilirken, küçük ölçekli üreticilerin ekonomik dayanıklılığı da güçlendirildi.

SOSYAL DESTEKLER TEK MERKEZDE TOPLANDI

Devir sürecinin ardından Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki dağınık yardım noktalarını kapatma kararı alarak sosyal destek hizmetlerini tek bir merkezden yürütmeye başladı. Belediye, tüm sosyal yardımların Adıyaman Destek Market altyapısı üzerinden daha kontrollü, izlenebilir ve etkin biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı. Bu kararın, kurulan sistemin başarısını ve verimliliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

“BİR YARDIM PROJESİNDEN TOPLUMSAL KALKINMA MODELİNE"

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, projenin ulaştığı noktadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Adıyaman Destek Market, yalnızca bir yardım projesi değil, aynı zamanda bir toplumsal kalkınma modeline dönüştü. İki yıl boyunca temel ihtiyaçların yanı sıra istihdam ve yerel üretici desteğiyle bölgenin ekonomik direncine katkı sağladık. Projenin sürdürülebilir bir yapıyla belediyeye devredilmesi, bu başarının en güçlü göstergesidir” dedi.

“KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE STK İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da yaptığı değerlendirmede, “Gıda bankacılığı modelini yaygınlaştırma hedefimiz doğrultusunda deprem bölgesinde kalıcı bir çözüm üretmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Adıyaman Destek Market, kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte hareket ettiğinde neler başarabileceğinin somut bir örneğidir. Bu modelin uzun yıllar boyunca Adıyaman halkına hizmet edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.