ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan son güvenlik uyarısında, İran’da bulunan ABD vatandaşlarına “Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan ülkeyi terk etmeleri” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, bazı yolların kapatıldığı ve toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı belirtildi. Ayrıca internet erişimine yönelik kısıtlamaların sürdüğü vurgulandı.

“Çıkış Yapamayanlar Güvenli Alan Belirlemeli”

ABD makamları, İran’dan ayrılamayan vatandaşların bulundukları konutlarda ya da güvenli binalarda sığınak niteliğinde alanlar belirlemeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada şu tavsiyelere yer verildi:

Yeterli miktarda gıda ve içme suyu temin edilmesi

İlaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazır bulundurulması

Olası acil durumlar için alternatif iletişim yöntemlerinin planlanması

Türkiye ve Ermenistan Üzerinden Çıkış Önerisi

Güvenlik uyarısında, şartların elverişli olması halinde ABD vatandaşlarının İran’dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan’a geçmeyi değerlendirmeleri istendi. Yetkililer, seyahat öncesinde bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini de vurguladı.

ABD, daha önce de İran’daki vatandaşlarına benzer uyarılarda bulunmuş ve ülkenin derhal terk edilmesini önermişti.