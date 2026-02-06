ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında kendi adını taşıyan ilaç sitesinin lansmanını gerçekleştirdi. Trump, büyük ilaç firmalarıyla kapsamlı ve ciddi görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatında düşüş sağlandığını vurguladı.

Yeni hizmetin, milyonlarca Amerikalının günlük yaşamını doğrudan etkilediğini ve hane bütçelerine önemli katkı sunacağını ifade eden Trump, bu adımla birlikte büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini söyledi.

Trump açıklamasında, “Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş” ifadelerine yer verdi.