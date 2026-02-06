Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Sayın Samuel Migal ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden ikili ticaret hacmimizi daha ileri taşıyacak, küresel sanayi ve altyapı yatırımlarını artıracak adımları atmaya başladık. Bölgesel kalkınma, dijital ekonomi, savunma sanayii, teknoloji girişimciliği alanlarında iş birlik fırsatlarını ortadalıca değerlendirdik."

— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 5, 2026