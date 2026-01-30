Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde görevli Melisa Durmuş’un anne ve babası, kızları görev başında iken yaş günü pastası getirdi.

Kızlarından gizlice hastaneye gelen anne Elif Durmuş ve babası Rahmi Durmuş, bir köşede mumları yakıp “Doğum günün kutlu olsun Melisa” deyince, hastane görevlisi Durmuş şaşkınlığını gideremedi.

Anne ve babasına sarılan Melisa Durmuş gözyaşlarını tutamadı.

Anne Elif Durmuş, “Melisa’nın çalışma saatleri nedeniyle göremiyorduk. Babasıyla birlikte bir sürpriz yapalım dedik. Kızımı çok seviyorum” dedi.