Ankara’da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentte toplu taşıma hizmetleri bayram boyunca ücretsiz olacak.

Uygulama, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart 2026 Cuma günü sabah saat 06.00’da başlayacak. Vatandaşlar, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar EGO’ya bağlı otobüs, metro ve ANKARAY hatlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yetkililer, bayram süresince herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, uygulamanın her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmesi amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

EGO Genel Müdürlüğü, yayımladığı mesajda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.