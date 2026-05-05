Mahinur Özdemir Göktaş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasına zarar verecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini, gazileri ve şehit ailelerini incitecek söylem ve tutumlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İstanbul Ihlamur Kasrı’nda, Anneler Günü Programı kapsamında düzenlenen “Kahramanlarımızın Anne ve Eşleriyle Anneler Günü Programı”na katılan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve çeşitli sivil toplum temsilcileri de katıldı.

“Şehit Ailelerine Hizmet Bir Vefa Meselesidir”

Bakan Göktaş, şehit ailelerine ve gazilere yönelik hizmetlerin bir vefa ve emanet bilinciyle yürütüldüğünü ifade ederek, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar birçok alanda desteklerin sürdüğünü söyledi.

2017 yılından bu yana 868 binin üzerinde ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin toplumla güçlü bağlar kurması amacıyla “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” düzenlendiğini aktardı.

İstihdam ve Sosyal Destek Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından 52 binden fazla kişinin kamuya atamasının yapıldığı belirtildi. Ayrıca sağlık hizmetlerinde öncelik, ulaşım kolaylıkları, enerji faturalarında indirim ve eğitim destekleri gibi uygulamaların hayata geçirildiği ifade edildi.

“Terörsüz Türkiye, Güçlü Gelecek Vizyonunun Parçasıdır”

“Terörsüz Türkiye” hedefinin, ülkenin birlik ve beraberliğini güçlendiren stratejik bir vizyon olduğuna dikkat çeken Göktaş, bu süreçte şehitlerin hatırasına saygının temel ilke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin terörle mücadelede güvenlik, diplomasi ve sosyal politikalarla güçlü bir noktaya geldiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, çalışmaların şehit aileleri ve gazilerin desteğiyle sürdürüleceğini belirterek, ailelerin hayır duasının en büyük güç olduğunu söyledi.