Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Lig performansı beklentilerin altında kaldı

Volkan Demirel’in ikinci döneminde Gençlerbirliği, ligde çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi bu süreçte yalnızca 2 gol atabildi.

Kırmızı-siyahlılar, söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 31. haftada Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek elde etti. Son maçta ise deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyetle küme düşme hattına geriledi.

Kupada yarı final başarısı

Öte yandan Gençlerbirliği, Demirel yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası’nda dikkat çeken bir performans sergileyerek deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup edip yarı finale yükseldi.

Sezon boyunca teknik direktör değişiklikleri

Başkent ekibi bu sezon teknik direktör istikrarı sağlayamadı. Volkan Demirel’in yanı sıra Hüseyin Eroğlu, Metin Diyadinve Levent Şahin de takımın başında görev yaptı. Sezonun ilk yarısında oynanan Kasımpaşa maçında ise takımın başında Özcan Bizati yer aldı.

Kümede kalma mücadelesi sürüyor

Süper Lig’de 32 hafta sonunda 28 puanla 16. sırada bulunan Gençlerbirliği, ligde kalan maçlarında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar ayrıca Türkiye Kupası yarı finalinde de Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Başkent temsilcisinde teknik direktör değişiminin kalan haftalara nasıl yansıyacağı merak konusu.