Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara Valiliğine atanan Yakup Canbolat, yeni görevine resmen başladı. Valilik binasına gelişinde vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum temsilcileri tarafından karşılanan Canbolat, tören mangasını selamladıktan sonra bir konuşma yaptı.

Göreve başlamaktan onur duyduğunu ifade eden Canbolat, kendisine duyulan güven dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti. Ankara’nın sadece bir başkent olmadığını belirten Canbolat, aynı zamanda devlet geleneğinin merkezi ve milli iradenin simgesi olduğunu dile getirdi.

Başkentte görev yapmanın sorumluluğunu derinden hissettiğini belirten Canbolat, Ankara’nın kamu yönetimi, bilim, eğitim, sanayi ve teknoloji alanlarında Türkiye’nin gelişimine yön veren önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti.

"Ankara’ya Hizmet, Türkiye’ye Hizmettir”

Görev süresince hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve insan odaklı yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Canbolat, tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehrin her noktasında yaşam standartlarını yükseltmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ortak değerleri korumak öncelikleri arasında yer alacak. Canbolat, Ankara’yı daha yaşanabilir ve güçlü bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Köklü Bir Kariyer

1969 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğan Yakup Canbolat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine kaymakam adayı olarak başlayan Canbolat, Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Daha önce Hakkari, Konya ve Bursa valilikleri görevlerini yürüten Canbolat, son olarak Aydın Valisi olarak görev yapıyordu. 30 Nisan 2026 tarihli karar ile Ankara Valiliğine atanan Canbolat, başkentte yeni görevine başlamış oldu.