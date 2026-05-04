Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla T.A.'nın Yaykın Mahallesi'ndeki evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve satışını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve geçen 1 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Evdeki aramada ruhsatsız, seri numarası bulunmayan 2 av tüfeği, 3'ü kurusıkı 5 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 1 tabanca üst kapak takımı, 68 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 16 tarihi sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 bin 245 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 cep telefonu ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

