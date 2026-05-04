Kaza, saat 01.30 sıralarında Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Ünye yönüne giderken Görkem Candan'ın kontrolünü yitirdiği 55 JJ 755 plakalı otomobil, önce yolun sağındaki dolmuş durağındaki demir dubaya çarptı. Savrulan otomobil trafik levhasına çarptıktan sonra bir iş yerine girerek içerideki Muhammet Ali Ömeroğlu'na çarptı. Yerinden kopan duba da park halindeki 52 ES 052 plakalı otomobilin arka kısmına zarar verdi.

Kazada, sürücü Candan ve Ömeroğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Görkem Candan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.