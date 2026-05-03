Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Tiyatro Treni projesi, yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Proje kapsamında tren, yarın Ankara Garı’ndan hareket edecek.

Vagon Sahne Yeniden Yollarda

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Vagon Sahne projesi 4-19 Mayıs tarihleri arasında Anadolu’nun farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

2008 yılında başlatılan “Tiyatro Her Yerde” yaklaşımından doğan proje, 2009’da “Tiyatro Şark Ekspresi” ile uluslararası boyuta taşınmıştı. 2025 yılında binlerce kilometrelik rotada geniş kitlelere ulaşan proje, bu yıl da kültür-sanat yolculuğunu sürdürecek.

13 Şehirde 25 Gösteri Sahnelenecek

Bu yılki program kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek çocuk oyunu Masal Treni ile Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Komşu Köyün Delisi izleyiciyle buluşacak.

Toplam 13 gar ve istasyonda 25 temsil gerçekleştirilecek turnenin güzergahı şöyle:

Ankara, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun.

4 Bin 160 Kilometrelik Kültür Yolculuğu

Yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rota boyunca ilerleyecek Tiyatro Treni, tiyatroyu coğrafi sınırların ötesine taşıyarak sanatın birleştirici gücünü Anadolu’nun dört bir yanına ulaştıracak.

Açılış Ankara Garı’nda

Projenin açılışı yarın saat 20.00’de Ankara Garı’nda sahnelenecek “Komşu Köyün Delisi” oyunu ile yapılacak. Gösterinin ardından Tiyatro Treni ilk yolculuğuna başlayacak.