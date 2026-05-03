CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevinden Ankara Valiliği’ne atanan Yakup Canbolat için uğurlama programı düzenlendi. Canbolat, başkentteki yeni görevine başlamak üzere kentten ayrıldı.

Valilik Konutu Önünde Uğurlama Töreni

Saat 11.00’de Valilik Konutu önünde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, kamu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aydın’da görev süresi boyunca birçok yatırım ve projede rol alan Canbolat, düzenlenen törenle kente veda etti.

“Sorunun Değil Çözümün Parçası Olduk”

Programda konuşan Canbolat, Aydın’da verimli bir görev süreci geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yarın itibarıyla inşallah Ankara’daki görevimize başlayacağız. Aydın benim için dolu dolu geçen bir meslek hayatı oldu. Gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği ölçüde Aydın’a değer katmaya çalıştık.”

Canbolat, görev süresince kırmadan, dökmeden, bütünleştirici bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, “Sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret ettik” dedi.

Aydın Halkından Helallik İstedi

Aydın halkının kendisine gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür eden Canbolat, “Bir eksik ya da kusur varsa bana aittir. Aydın’a ait değildir” sözleriyle vatandaşlardan helallik istedi.

Yeni Görev Yeri Ankara

Duygusal anların yaşandığı programın ardından Yakup Canbolat, Ankara Valiliği görevine başlamak üzere şehirden ayrıldı.