Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Çatı katında başlayan yangın sırasında yurtta kalan 46 öğrenci tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangın çatı katında başladı

Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Karaçay Mahallesi’nde bulunan okul pansiyonunun çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, pansiyonda kalan öğrenciler güvenlik önlemleri alınarak hızla tahliye edildi.

46 öğrenci güvenli alanlara götürüldü

Yangın sırasında yurtta kalan 46 öğrenci, ekiplerin koordinasyonuyla binadan çıkarılarak güvenli bölgelere alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrenciler tedbir amaçlı minibüslerle ilçedeki diğer liselerin pansiyonlarına yerleştirildi.

Yetkililer, tahliye işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu

Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen Huriye Küpeli Kan, söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.